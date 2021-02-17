حملة لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع حي المناخ ببورسعيد

قاد الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ ببورسعيد، حملة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار بنطاق الحي بسبب الطقس السيء التى تشهده البلاد، وتعاملت الحملةمع تراكمات مياه الأمطار بمختلف شوارع الحي لتحقيق السيولة المرورية.

وقال رئيس الحي، إن أعمال رفع المياه بسيارات الكسح ومواتير السحب تجري على قدم وساق في بعض الشوارع، بينها امتداد شارع عبد الهادي الحديدي، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة عمل محطات الرفع لمنع تراكم المياه مجددا.

وأضاف أنه يجرى المتابعة واستكمال الأعمال بالمرور تباعا على كافة الشوارع بنطاق حى المناخ والتعامل الفورى مع أي تجمعات للمياه، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الأعمال أولا بأول.

يذكر أن بورسعيد شهدت لليوم الثاني على التوالي طقس بارد مبلد بالغيوم ورياح نشطة، وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد توقف حركة الصيد بسبب حالةالطقس لافتا إلى أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أول أمس ولن تعود لنشاطها إلا بعد إعتدال الطقس وحذر أصحاب المراكب الصغير والصيد الفردي من الصيد على شاطىء بورسعيد لإرتفاع الأمواج إلى 7 أمتار.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام وعضوية العميد إبراهيم عزب المشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث، فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحاله لعدم الاستقرار، كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.