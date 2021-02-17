«تعليم عن بعد» أم «حضور».. الأعلى للجامعات يحسم مصير الدراسة السبت

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري المقرر انعقاده بقاعة الفنون في جامعة حلوان، السبت المقبل الساعة 11 صباحا، عدة قرارات خاصة بالدراسة في التيرم الثاني وامتحانات الفصل الأول.

التعليم العالي: قرارات الدراسة والامتحانات متعلقة بمستجدات كورونا

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، إنّه من المقرر أن يشارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المجلس في اجتماعه، حيث يوجد أكثر من ملف يناقشه أعضاء المجلس، تتعلق بالمنظومة التعليمية للجامعات، أبرزها الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2020ـ2021، وذلك في ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات ملتزم بقرارات اللجنة العليا للأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدّ إجازة منتصف العام الدراسي الأول وتأجيل امتحاناتها لمدة أسبوع.

الجامعات مستعدة لإتمام الاختبارات بعد عودة الدراسة

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات مستعدة لإتمام الاختبارات بعد عودة الدراسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدة أنّ الامتحانات المتعلقة بالفصل الدراسي الأول ستكون وفقا للوائح المنظمة لعمل الكليات المختلفة.

وأكدت المصادر، أنّ أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستكون بنظام التعليم الهجين المطبق على الجامعات منذ الفصل الدراسي الأول، وجميع القرارات المتعلقة بأعمال الدراسة مرتبطة حتى الآن بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما يتم رصده على أرض الواقع.

ويترقب الملايين من طلاب الجامعات في الكليات المختلفة، القرارات النهائية لخريطة الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في ظل استعدادات كورونا، من حيث الانتظام في المحاضرات حضوريا بالكليات، أو الاقتصار حضورا على المحاضرات العملي واستكمال دراسة باقي المقررات من خلال المنصات التعليمية «التعليم عن بعد»، أو ستكون هناك قرارات أخرى تتعلق بتعليق الدراسة والاكتفاء بها «أون لاين فقط».