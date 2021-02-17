إجراءات وشروط حصول العاطلين على قرض شخصي من البنوك

يعاني الكثير من الشباب بعد إنهاء دراستهم من البطالة إذ لا يجدون فرص عمل، لذا يبحث بعضهم عن مشاريع خاصة، غير أنهم يجدون عائقًا في التمويل، ما دفع بعض البنوك لوضع حل له فقدمت تمويلات لفتح مشاريع خاصة بالشباب من أجل كسب قوت يومهم.

وتقدم بعض البنوك المصرية تسهيلات للشباب، كالحصول على القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسب حجم المشروع وتكاليفه، وفي السطور التالية نعرض أبرز شروط الحصول على التمويل والقرض للعاطلين:

شروط الحصول على التمويل للعاطلين

- أن يكون الشاب بلغ من العمر 21 عامًا.

- يقدم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق معتمد مثل إيصال الماء أو الكهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي.

- يقدم دراسة جدوى لمشروعه، أو عرض أسعار للسلع المراد تمويلها وتكون معتمدة من الجهة التي سيشتري منها.

- بالنسبة لمن يريد تقديم ضمان بقيمة معاش والده أو والدته، فإن القروض تكون مرهونة بتوافر بيان بقيمة المعاش الشهري وبيانات المستفيد من المعاش وضمان استمرارية المعاش، ولابد أن يكون هناك تعهد من المتقدم للقرض بأن يتم تحويل المعاش شهريا من جهة الصرف إلى البنك.

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة مطلوب منهم إرفاق سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وتصريح بمزاولة المهنة، وكشف حساب بنكي حديث لمدة 6 شهور.

قرض شخصي للعاطلين

- تبدأ قيمة القروض الصغيرة والمتناهية في الصغر للعاطلين من 5000 جنيه مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبعض الجمعيات الأخرى.

- يقوم الموظف بالبنك بإجراء استعلام بسيط عن المتقدم لأخذ القرض مع بعض الأوراق البسيطة.

- البيانات المطلوبة هي صورة البطاقة وإيصال المرافق واستعلام الجدارة الائتمانية، والتي تعني أن المتقدم للقرض غير حاصل على قرض آخر من أي بنك أو جمعية أخري.

- بالنسبة لأي عميل لديه سجل تجاري فسيستعلم البنك عن إذا كان العميل يستحق التمويل أم لا، وكذلك كونه منتظم في الدفع، وبناء عليه سيتم تحديد الموافقة على القرض أو رفضه.

- بالنسبة للأفراد يصل حجم التمويل من 5000 حتى 10000 جنيه أما بالنسبة لأصحاب المحلات والورش الذين لديهم سجل تجاري فيصل التمويل حتى 350 ألف جنيه.