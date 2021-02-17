توابع الطقس السيئ على الإسكندرية.. سقوط لوحات إعلانية وأجزاء من منازل

قال اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظة اتخذت الاستعدادات اللازمة بداية من أول أمس الإثنين تحسبا للنوة قبل حدوثها بـ24 ساعة، إذ تنتشر الشركة بالعربات والبدالات بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بسبب توقعات النوة الحالية، مشيرًا إلى أن هبوب رياح شديدة أسقطت بعض لوحات الإعلانات وأجزاء من المنازل القديمة، لكن أجهزة المحافظة تتعامل بسرعة شديدة مع أي حدث على مدار الساعة.

وأضاف نافع في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر: «النوة بدأت الأمس في الرابعة صباحا بأمطار خفيفة وزادت حدتها إلى غزيرة وغزيرة جدًا، على كل أنحاء المحافظة».

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «صاحب هذه الأمطار اليوم ارتفاعا لأمواج البحر، وخرجت المياه من البحر على الكورنيش في 3 أماكن، أمام حديقة الخالدين ومحطة الرمل وفي منطقة المنتزه وتحديدا أمام فندق وردة العصافرة».

وأردف اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة لا تشهد أي مشكلة بمحاورها المرورية أو توقف لحركة مرورية أو أي عقبة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالاستعداد والتنسيق الكامل مع كل الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية.

وأكد أن كثافة الأمطار كبيرة جدًا وأحيانا ما تكون مصحوبة بسقوط الثلج، بالإضافة إلى هبوب شدة الرياح: «نتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال شبكة لاسلكية والمعلومة تصل من مراكز العمليات وشركات المرافق، بالتنسيق مع عمليات المحافظة للتعامل مع أي موقف طارئ».

وكان البرنامج عرض تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الإسكندرية تكثف أعمال مواجهة أمطار نوة الشمس الصغرى»، حيث استعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.