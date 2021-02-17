مدير مستشفى دار الفؤاد يكشف تفاصيل حالة عمرو أديب وسائق السيارة الأخرى

كشف الدكتور خالد شرشر مدير مستشفى دار الفؤاد، تفاصيل حالة الإعلامي عمرو أديب، مشددًا على أن أديب بصحية جيدة «حالته ممتازة وكويس جدا»، مشيرًا لوجود رئيس مجلس الإدارة خالد أبوهيف والعضو المنتدب مأمون النجار للاطمئنان على أديب.

وأضاف شرشر خلال بث مباشر للإعلامي عبدالناصر زيدان في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أديب بخير وبصحة جيدة «كل الأمور كويسة جدا جدا ومش هنقدر نقول أكتر من كده حرصا على سرية بيانات المرضى».

وكشف شرشر تفاصيل حالة سائق السيارة التي تسببت في حادث أديب، مشيرًا إلى أن السائق موجود في المستشفى ويخضع للفحوصات وسيغادر المستشفى بعد انتهاء الفحوصات.

وكشف الزميل ضياء السيبيري الصحفي بجريدة «الوطن»، تفاصيل الساعة التي قضاها الإعلامي عمرو أديب بدءا من حادث السيارة ونقله لمستشفى دار الفؤاد وخروجه منها بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وقال السيبيري إن أديب كان يتناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر وبعد مغادرته المطعم وأثناء سيره في الطريق اصطدم بسيارة أنابيب من الخلف، لافتًا إلى أنه تم نقله على الفور لمستشفى دار الفؤاد وخضع فيها لكل الفحوصات الطبية.

وخرج أديب من المستشفى بعد تلقيه الفحوصات اللازمة بصحبة زوجته الإعلامية لميس الحديدي وزملائه من العاملين معه في البرنامج ورئيس قناة mbc مصر.

وأوضح السيبيري أن أديب بقي في المستشفى لمدة ساعة كاملة تلقى خلالها الفحوصات الطبية اللازمة وصرح له أحد الأطباء الاستشاريين بمغادرة المستشفى.

ووصلت الإعلامية لميس الحديدي لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على زوجها الإعلامي عمرو أديب بعدما تعرض لحادث سيارة على طريق محور دهشور.