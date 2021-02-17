الأمن يتحفظ على سائق حادث عمرو أديب.. والإعلامي: «مشوه أنا مسامحه»

تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة، على قائد السيارة المحملة بالأنابيب المتسبب في إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث بواصلة دهشور دائرة قسم شرطة أكتوبر، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه حول ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي نفس السياق، قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن زميله الإعلامي عمرو أديب طلب من قيادات وزارة الداخلية الإفراج عن السائق، بعدما تم تحرير المحضر، لافتًا في بث مباشر عبر حسابه بموقع «فيسبوك» إلى أن «أديب» طالب بإجراء فحوصات طبية للسائق والاطمئنان عليه، وإطلاق سبيله.

سيارة أديب حدث بها تلفيات كبيرة

قالت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إن الحادث أحدث تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب إثر تصادم مع سيارة محملة بالأنابيب.

عمرو أديب في مستشفى دار الفؤاد

عقب وقوع الحادث انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس مباحث القطاع، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة وتم نقل عمرو أديب إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الأولية له تم التحفظ على سيارته وراجعت القوات الكاميرات لفحص ملابسات الحادث، وتحفظت القوات على السائق المتسبب فى الحادث.

النيابة تحقق في الواقعة

عقب نقل أديب إلى المستشفى، انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث وتحفظت على كاميرات المراقبة لفحصها وانتقلت إلى المستشفى للاستعلام عن حالة أديب ومناقشته حول ملابسات الحادث.