فيديو.. تفاصيل ساعة كاملة قضاها عمرو أديب في المستشفى بعد تعرضه لحادث

كشف الزميل ضياء السيبيري الصحفي بجريدة «الوطن» تفاصيل الساعة التي قضاها الإعلامي عمرو أديب بدءا من حادث السيارة ونقله لمستشفى دار الفؤاد وخروجه منها بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وقال السيبيري إن أديب كان يتناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر وبعد مغادرته المطعم وأثناء سيره في الطريق اصطدم بسيارة أنابيب من الخلف، لافتًا إلى أنه تم نقله على الفور لمستشفى دار الفؤاد وخضع فيها لكل الفحوصات الطبية.

وخرج أديب من المستشفى بعد تلقيه الفحوصات اللازمة بصحبة زوجته الإعلامية لميس الحديدي وزملائه من العاملين معه في البرنامج ورئيس قناة mbc مصر.

وأوضح السيبيري أن أديب بقي في المستشفى لمدة ساعة كاملة تلقى خلالها الفحوصات الطبية اللازمة وصرح له أحد الأطباء الاستشاريين بمغادرة المستشفى.

ووصلت الإعلامية لميس الحديدي لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على زوجها الإعلامي عمرو أديب بعدما تعرض لحادث سيارة على طريق محور دهشور.

كما وصل عدد من العاملين في قناة «mbc» منهم محمد عبدالمتعال رئيس القناة، والإعلامي طارق يونس رئيس تحرير البرنامج، والإعلامي طارق صبري مدير التحرير البرنامج، وشريف عمرو وعدد من العاملين في البرنامج وصلوا إلى المستشفى للاطمئنان على أديب وذلك قبل أن يغادر أديب المستشفى.

التحفظ على سائق حادث عمرو أديب

تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة، على قائد السيارة المحملة بالأنابيب المتسبب في إصابة الإعلامي عمرو أديب، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه حول ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

قالت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت اشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان الحادث أحدث تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب إثر تصادم مع سيارة محملة بالأنابيب.