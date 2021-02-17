أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة لليوم الثاني على التوالي بالغربية (صور)
كتب:
احمد فتحي ورفيق ناصف
12:31 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
بالصور ..أمطار غزيرة ورياح باردة لليوم الثاني بالغربية وتخصيص سيارات
شهدت محافظة الغربية هطول أمطار غزيرة، لليوم الثاني علي التوالي، صاحبتها رياح باردة وشبورة أعاقت حركة النقل والمواصلات على الطرق الرئسية والفرعية، فيما تراكمت مياه الأمطار بشوارع القرى والمدن.
ووجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن والأحياء إلى الدفع بسيارات كسح وشفط مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية بلاعات الصرف الصحي بكافه الأنفاق، وأهمها الدلجمون والمحطه وستوته والكوبري السفلي.