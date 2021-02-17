حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 8400 قطعة مستلزمات طبية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (3,8 طن أسماك مُجمدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

وتمّ ضبط (1,75 طن مقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط (8400 قطعة مستلزمات طبية) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

وضبط كذلك (1120 قطعة غيار سيارات) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط كذلك (1,85 طن دهانات) معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالك مصنع لإنتاج البويات) بمحافظة الغربية.

وضبط أيضًا (2,75 طن أعلاف حيوانية) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.