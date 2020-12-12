مصرع عامل وطفل وإصابة اثنين آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي عامل مصرعه في انقلاب "تروسيكل"، بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، وطفل آخر، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزله في دائرة مركز العسيرات.

كما أصيب طفل بكسر في قاع الجمجمة، إثر سقوطه من أعلى منزله بدائرة مركز جزيرة شندويل، وطالبة أخرى بتسمم إثر تناولها حبة حفظ غلال عن طريق الخطا بدائرة مركز طما.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول محمد حسين، 17 عاما، عامل، يقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث تروسيكل.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والده "حسين. خ"، 57 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه في أثناء قيادة نجله المذكور "تروسيكل" بالطريق الزراعي الغربي بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده، ما نتج عنه انقلابه على جانب الطريق ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة العسيرات من المستشفي المركزي بوصول عبدالرحمن عصام، 11 عاما، طالب، يقيم بناحية الأحايوه غرب دائرة المركز "جثه هامدة"، إثر سقوط من علو.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والده "عصام. ح"، 41 عاما، عامل، قرر بأنه في أثناء لهو نجله المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا ما أدي لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "مصطفي. ص. م"، 4 سنوات، يقيم بدائرة المركز، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، إثر سقوط من علو.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدته "سحر. ح. ع"، 27 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررت أنه في أثناء نزول طفلها المذكور سلم المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى لإصابته.

وحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.