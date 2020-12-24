إصابة 14 بينهم 4 أطفال في حوادث مرورية متفرقة بقنا

أصيب 14 شخصاً، بينهم 5 أطفال، في عدة حوادث مرورية متفرقة بمختلف مراكز محافظة قنا، اليوم الخميس، حيث تم نقل المصابين للمستشفيات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب "بيجو"، بالقرب من قرية "الرزقة"، بدائرة مركز أبو تشت، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى أبو تشت، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "إيمان عبد الحكيم إبراهيم"، 30 سنة، و"علي وحيد عويس"، 12 سنة، و"إسماعيل عويس إبراهيم"، 50 سنة، و"ندى حاتم عويس"، 16 سنة، و"أميرة إبراهيم أحمد"، 12 سنة، و"أسماء وجدي عويس"، 7 سنوات، و"نجاة عبد الحكيم إبراهيم"، 7 سنوات، و"أحمد زكي سعد الدين"، 35 سنة، و"آية حاتم عويس"، 4 سنوات.

وفي قرية القلعة، التابعة لمركز قفط، أصيب 3 أشخاص نتيجة انقلاب تروسيكل، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وهم: "علي حسن"، 25 سنة، مصاباً بكسر في الساق، و"أحمد رفعت محمد"، 20 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد عز الدين عرابي"، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما تلقى مدير أمن قنا إخطاراً من مأمور مركز شرطة فرشوط، يفيد بإصابة شاب يُدعى "أحمد عبادي دسوقي"، 18 سنة، باشتباه نزيف في المخ، نتيجة حادث سير، وجرى نقله إلى مستشفى فرشوط، لتلقي العلاج اللازم.

كما أسفر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "موتوسيكل"، قرب كوبري "البراهمة"، في دائرة مركز قفط، عن إصابة شابين، هما: "محمود فرحات"، 24 سنة، بخلع في مفصل الكتف الأيسر، و"محمد عبيد محمود"، 34 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج في المخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.