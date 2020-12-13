مصرع شخص وإصابة طالبة وطفل في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه داخل ترعة بدائرة مركز شرطة سوهاج، فيما أصيبت طالبة بدائرة مركز سوهاج، سقطت عليها أسطوانة بوتاجاز من سطح منزل اثناء سيرها في الشارع، كما أصيب طفل بمركز جهينة اثر سقوطه من أعلى سلم منزله.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بوجود جثة طافية بترعة السوهاجية بناحية أولاد نصير، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "عبد النبي.ح.ر"، 21 عامًا، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وبسؤال عمه "محمد.ر.ا"، 42 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء سير المذكور علي حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها، ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما أُبلغ مركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "لطيفة.م.ن"، 21 عامًا، طالبة، وتقيم بناحية قلفاو دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

وبالانتقال والفحص، وسؤال والدها "محمد.ن.ا"، 75 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء سير نجلته المذكوره بذات الناحية سقطت عليها أسطوانة بوتاجاز "فارغة" من منزل "محمد.و.ع" ويقيم بذات الناحية، ما أدي لإصابتها دون قصد واتهمه بالإهمال.

وفي سياق آخر، أُبلغ مركز شرطة جهينة من المستشفي المركزي بوصول "محمد.ش.ك"، 6 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض من الناحية اليمني إدعاء سقوط من علو، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والده "شحته.ك.م" 32 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله على سلم المنزل انزلقت قدمه وسقط أرضاً من الطابق الثاني، ما أدي لإصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.