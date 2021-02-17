الرياح تسقط لوحة إعلانات وعمودي إنارة بكورنيش الإسكندرية

الرياح تسقط لوحة إعلانات وعمودي إنارة بكورنيش الإسكندرية
12:22 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
سقوط اللوحة
تسببت الرياح الشديدة في سقوط لوحة إعلانات بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية وعموديّ إنارة، صباح اليوم الأربعاء، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتدخل عمال شركة الصرف الصحي الذين تصادف تمركزهم بذات المنطقة، لإزالة اللوحة من طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك لتسيير حركة المرور، فيما شهد طريق الكورنيش سقوط العديد من اللوحات والأخشاب والحواجز المرورية بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة.
وفي ذات السياق رصدت الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، التلفيات التي تسببت فيها موجة الطقس السئ بنطاق المنتزه ثان، حيث تم رصد سقوط عدد 2 عامود إنارة بطريق الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، ورصد عامود إنارة ثالث آيل للسقوط، كما تم إزالة اللوحات الإعلانية المعدنية الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها عواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.
كانت موجة الطقس السيئ تسببت في انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.
ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.