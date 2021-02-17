الرياح تسقط لوحة إعلانات وعمودي إنارة بكورنيش الإسكندرية

تسببت الرياح الشديدة في سقوط لوحة إعلانات بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية وعموديّ إنارة، صباح اليوم الأربعاء، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتدخل عمال شركة الصرف الصحي الذين تصادف تمركزهم بذات المنطقة، لإزالة اللوحة من طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك لتسيير حركة المرور، فيما شهد طريق الكورنيش سقوط العديد من اللوحات والأخشاب والحواجز المرورية بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة.

وفي ذات السياق رصدت الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، التلفيات التي تسببت فيها موجة الطقس السئ بنطاق المنتزه ثان، حيث تم رصد سقوط عدد 2 عامود إنارة بطريق الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، ورصد عامود إنارة ثالث آيل للسقوط، كما تم إزالة اللوحات الإعلانية المعدنية الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها عواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت موجة الطقس السيئ تسببت في انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.