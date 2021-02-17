رياح وتساقط ثلوج في المنوفية.. ومواطنون: عايشين في أوروبا «صور»

شهدت محافظة المنوفية رياح شديدة على جميع القري والمدن، وانخفاض في درجة الحرارة، وتجمع الأمطار بها، ودفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات لشفط تجمعات المياه؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المواطنين، لتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة بالشارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار، حرصا على حياة وسلامة المواطنين، وجاري اتخاذ التدابير اللازمة كافة، بالتنسيق مع قطاع كهرباء المنوفية لعزل الأسلاك، وتأمين أعمدة الإنارة بالمدينة، والوحدات المحلية والقروية كافة.

ثلوج في المنوفية

كما شهدت قرى مركز تلا، مساء أمس الثلاثاء، تساقط الثلوج في ظاهرة نادرة الحدوث، وخرج الأطفال والشباب يشاهدون عملية التساقط؛ خاصة أن ذلك كان مع ظهور الشمس بشكل واضح، ما أضفي شكلا جماليا على القري، ما آثار ردة فعل مختلفة، وعلق أحد الشباب قائلا: «احنا عايشين في أوروبا واحنا مش واخدين بالنا ولا إيه».

رفع درجة الإستعداد القصوى

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، وفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط، والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعا للمياه، وتمركز سيارات الشفط بها؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني في الشارع على مدار اليوم، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار؛ للتأكد من تصريف المياه، بالتنسيق مع مديري فروع شركة المياه، كل في نطاقه.