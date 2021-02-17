استغلوا سوء الطقس.. غلق 4 مراكز دروس خصوصية تباشر نشاطها في الإسكندرية

أغلق حي شرق بالإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، 4 مراكز دروس خصوصية اليوم الأربعاء، لممارستها النشاط بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان رئيس الحي قاد حملة للمتابعة الميدانية، استهدفت شارع أحمد المصري في سموحة ومنطقة سيدي جابر، بعدما تبين استغلال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية للنوة التي تضرب الإسكندرية وفتح تلك المراكز ظنا منهم أنه الوقت الأنسب للفتح دون رقابة، قبل أن يكتشفوا عكس ما يظنون ويتم غلق المراكز بعد حملة مكبرة.

ونفذت الحملة أربعة قرارات غلق الصادرة بأرقام 24 و25 و26 و27 لعام 2021، ونبهت على القائمين على المراكز بعدم مزاولة النشاط تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الدراسة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور مديرية التربية والتعليم معاقبة المدرسين التابعين لها، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق والتأكد من عدم الفتح مجددا عقب إنتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسؤولي تلك المراكز.