نائب محافظ القليوبية في كفرشكر: هدفنا رضا المواطنين

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة شكر، عددا من الخدمات الجماهيرية والمشروعات القومية التى تتم على أرض المركز والمدينة، بهدف تحسين الحياة المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع تغطية ترعة الخزان القديم بقرية كفر صليب التابع للوحدة المحلية بكفر تصفا بطول 300 متر، وبتكلفة 3 ملايين جنيه تقريبا، كما تم تفقد تبطين وتأهيل ترعة الخزان الجديد بكفر شكر لخدمة وراحة آلاف المزارعين وحفاظا على مياه الرى طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تتم فى كل محافظات الجمهورية.

كما تم تفقد كوبرى ومدخل كفر شكر ووضع تصور لتنظيم حركة المرور والسيارات وحل التكدسات المرورية بمدخل المدينة لحين الانتهاء من تفعيل خطة إنشاء موقف عمومى للسيارات بجوار الإدارة الزراعية للقضاء على الموقف العشوائي الذى يسبب مشكلات وتكدسات ويعطل مصالح المواطنين بمدخل المدينة.

وانتقلت نائب المحافظ إلى موقع إنشاء موقف عمومى للسيارات لتفقد قطعة الأرض والمنشآت التابعة للإدارة الزراعية المقامة عليها، وكذلك مستودع اسطوانات الغاز وتقابلت مع مسئولى الزراعة بهدف تفعيل واستكمال إجراءات إنشاء الموقف العمومى للسيارات لحل الأزمة المرورية التى يعانى منها جموع المواطنين.

فيما تفقدت نائب المحافظ مشروع تطوير وتجميل مدخل المدينة من ناحية الطريق السريع بنها المنصورة شارع عبدالمنعم رياض مرورا بشارع العاشر من رمضان وشارع جنابية كفر منصور، حيث توسعة الشوارع وتركيب بلدورات بهدف إطفاء منظر جمالى وحضارى للمدينة.

وتفقدت أيضا نائب محافظ القليوبية أعمال إصلاح وتطوير وتجميل منطقة عمارات الإسكان بشارع جنابية كفر منصور التى كانت يعانى منها الأهالى منذ 20 عاما بسبب تسريب مياه أسفل العمارات وكانت تهدد أرواح المواطنين، حتى تم حلها الآن وتغيير مواسير الصرف الصحي ومياه الشرب وفتح شوارع مغلقة وتركيب سلالم للمواطنين واستغلال أسفل العمارات مخازن للأجهزة المحلية وتركيب أبواب عليها ورصف وتجميل المنطقة.

واختتمت نائب المحافظ جولتها بتفقد أعمال إنشاء حديقتين الوردة والسمكية التى تم إنشائهم متنفسا مجانيا للمواطنين وأيضا تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى وتركيب مقاعد تطل على نهر النيل ليكون متنفسا للمواطنين.

وقالت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية أننا نسعى إلى حل كل مشكلات أهالينا المواطنين ونبذل قصارى جهدنا ليل نهار لاستكمال الخدمات والمرافق بهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين لإشاعة الرضا بينهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدة بالجهود المبذولة وأعمال التطوير والتجميل وإنجازات الأجهزة المحلية بقرى ومدينة كفر شكر.