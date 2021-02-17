انقلاب سيارة نقل وتوقف جزئي لطريق الإسماعيلية الصحراوي

تعرضت سيارة نقل، منذ قليل، للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة على بعد عدة كيلو مترات من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقال شهود عيان، إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئياً، حيث تسبب ذلك في عبور المواطنين بصعوبة.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد عماد سرحان، برجال المرور لمحاولة تسيير الطريق وتحقيق السيولة المرورية وفتحات للعبور.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية علي جميع الأنحاء صباح اليوم، فيما لم تشهد الطرق السريعة والصحراوية شبورة نهائياً في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا نسبياً مائلاً للبرودة علي جميع أنحاء المحافظة.

وكانت قد شهدت الإسماعيلية عاصفة قوية استمرت دقائق، مساء أمس الثلاثاء، أعقبها سقوط أمطار كثيفة علي المدينة وعلى مراكز فايد والتل الكبير وأبوصوير والقنطرة.

وشهدت شوارع مدينة الإسماعيلية سيولة مرورية، أمس الثلاثاء، رغم سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئ مع انتشار فرق الطوارئ في الشوارع.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنبيه علي جميع رؤساء المراكز والقرى، بضرورة التواصل علي مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الكبرى.