تنافس على أغنية مع راغب علامة.. «المطرب» الوجه الآخر لـ أسامة منير

أعلن الاعلامي أسامة منير عن نيته في طرح أغنية جديدة لجمهوره خلال الفترة المقبلة بعنوان «أنا»، الأمر الذي اعتقد منه البعض أنه سيتجه للغناء مثلما فعل عدد من الفنانين والاعلاميين، خلال الفترة الاخيرة، منهم جابر القرموطي، ولكن الحقيقة أنه كان له باع مع الموسيقي والغناء خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وتوقفت مع بداية الألفية الجديدة، وعمله مع «نجوم أف أم».

أسامة منير كون فرقة موسيقية فى بداية التسعينات

أسامة منير بدأ مسيرته الغنائية خلال فترة الثانوية العامة، بعد أن كون فرقة غنائية مع عدد من أصدقائه، لتقديم الأغنيات الغربية، وتعلم الموسيقى والعزف على العود، وأقدم على ذلك، وغنى في عدد كبير من الأندية الليلية، ولكن والده كان رافضا للغاية فكرة احترافه الغناء.

وكشف «منير» في عدد من لقاءاته التلفزيونية السابقة، أنه كان بالفعل قد مضى عقد أول ألبوماته الغنائية مع شركة صوت الحب، وتوقف المشروع بعد أن دخل عالم الإعلانات بمحض الصدفة.

وقدم أسامة منير عددا من الأغنيات «السنجل»، خلال مشواره، منها «فرحني بيك، وعيش حياتك»، كما أنه دخل في صراع على أغنية «بحبك متقوليش بعدين»، التي أجاد الفنان راغب علامة في غناها عام 2003، في ألبوم «طب ليه»؛ إذ أنه كشف خلال إحدى حلقات «أنا والنجوم وهواك» بأن الأغنية كان قد استمع لها قبل المطرب اللبناني، ولكن الأخير نفذها وطرحها في ألبومه.

وعن سبب تركه للغناء، قال «منير» في إحدى مقابلاته التلفزيونية: «تركت الغناء لعدة أسباب، منها مطاردة سيدة لي والذهاب ورائي في كل مكان كنت أغني فيه، لدرجة أنها كانت تؤجر كل ترابيزات المكان الذي كنت أغني به، ومن هنا قررت الانسحاب تماما، وتركت المكان وتوقفت عن الغناء، كما أنني عانيت من مشكلة صحية في أحبالي الصوتية بسبب الإعلانات».