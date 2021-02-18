دراسة جديدة: فيروس كورونا يبقى على الملابس والورق لفترة أطول

توصلت دراسة أجراها المعهد الهندي للتكنولوجيا «IIT» في بومباي، إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يظل باقيَا لفترة أطول على الأسطح المسامية، مثل الملابس والورق، مقارنة بالزجاج والبلاستيك والأسطح غير النفاذة، حسبما ذكر موقع «the health site»، ونشرته مجلة «Physics of Fluids».

وناشد الباحثون المستشفيات والمكاتب، بتغطية الآثاث المصنوع من مواد غير منفذة مثل الخشب والزجاج والفولاذ، بمواد مسامية كالقماش، لتقليل خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد في حالة لمس تلك الأسطح.

استشاري مناعة: طبيعة الأسطح وكمية الفيروس تحدد مدة بقاؤه

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إن طبيعة الأسطح وقدرتها على الاحتفاظ بالفيروس، هى التي تتحكم في مدة بقاؤه وجذبه لها لفترات طويلة أو قصيرة، فضلا عن كمية الفيروس التي سقطت عليها، سواء كانت كبيرة أم قليلة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب في حديثها لـ«الوطن»، أن فيروس «كوفيد 19» يكون غير نشط طالما متواجد على سطح خارجي، لافتة إلى نشاطة يبدأ منذ دخوله جسم الإنسان؛ إذ يعمل على تسخير خلايا الجسم لصالحه ويتمكن منها، مشيرة إلى أن الفيروس يدخل إلى الجسم عن طريق مستقبلات معينة، مثل العين أو الفم أو الأنف، في حالة لمس الشخص للسطح المُعرض للفيروس، ثم وضعه يده على أي من المستقلات الثلاث.

نهلة عبدالوهاب: تطهير الأسطح بالكحول والمطهرات ضروري لتجنب العدوى

وأشارت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إلى أنه في حالة تغطية الأسطح والمكاتب بالأقمشة ينبغي تطهيرها باستمرار عن طريق الكحول والمطهرات والماء والصابون، فضلا عن تغييرها من حين إلى الآخر، لتجنب الإصابة بعدوى فيروس «كوفيد 19»؛ إذ إن الأقمشة جاذبة للفيروسات، والأمر ذاته في أي نوع من الأسطح سواء المصمته أم النفاذة.

وذكرت استشاري المناعة، أن فيروس كورونا ما زال تحت الدراسة حتى الآن، وليس له قاعدة ثابتة معلومة، لذلك يجب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر، لضمان تجنب الإصابة بالعدوى.