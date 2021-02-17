جولات الفقيه أحمد ريان لنشر العلم في الخارج.. أبزرها الدنمارك وأمريكا

«شيخ المالكية في مصر».. هكذا لقب الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، حيث لم يترك فرصة لنشر صحيح الفقه إلا وراح يقدمه علمه لكل طالبيه بأنحاء العالم العربي والإسلامي، وحتى أوروبا وأمريكا، حيث سافر في عدة رحلات خارجية لأداء مهام علمية، سواء داخل الوطن العربي والدول الإسلامية أو خارجها، وبينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدنمارك أبرزها:

أبرز الرحلات العلمية للشيخ أحمد طه ريان

1- سافر إلى بنجلاديش وباكستان لمدة شهرين في العام 1981، للمشاركة في دورة علمية في الدولتين لرفع مستوى مدرسي اللغة العربية في البلاد الإسلامية غير الناطقين بالعربية، ضمن المشروع الذي يتبناه الأمير محمد الفيصل.

2- سافر إلى تونس عام 1981 للمشاركة في تحكيم رسالة دكتوراه عن الإملام ابن أبي زيد القيرواني وكتابه (النوادر والزيادات).

3- سافر إلى السعودية في عام 1983م، لحضور مؤتمر مكافحة المخدرات والمسكرات، المنعقد في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لإلقاء بحث عن المسكرات في المؤتمر.

4- سافر إلى أوزبكستان، عام 1994 لمناقشة قضايا تحديد أو تنظيم النسل من منظور الشريعة الإسلامية.

5- سافر إلى الأردن عام 1994 لرعاية وفد طلاب جامعة الأزهر، للمشاركة في الحوار مع وفود الجامعات العربية الأخرى؛ لتكريم الطلاب المتفوقين من تلك الجامعات، بجامعة اليرموك بأربد.

6- سافر في عام 1995م إلى جدة في المملكة العربية السعودية لإلقاء محاضرة بمعهد التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان «البيوع المحرمة وأثر التعامل بها في المصارف».

7- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1995 لتنظيم دورات شرعية لمدة شهر في مجموعة من المراكز الإسلامية.

8- سافر إلى دبي في عام 2001 للاشتراك في تحكيم أول رسالة ماجستير تناقش في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للشيخ جمعة الماجد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للباحثة مريم الظفيري.

9- سافر في عام 2001 إلى بريطانيا للاشتراك في تحكيم رسالة دكتوراه للباحث سليمان الظفيري ونوقشت الرسالة في المركز الإسلامي الكبير في لندن.

10- سافر إلى الإمارات المتحدة العربية في عام 2002 بدعوة من دار البحوث للتراث والدرسات الإسلامية من أجل الاشتراك في لجنة استشارية لوضع قواعد التدليل على فروع الفقه المالكي.

11- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002 من أجل الاشتراك في تأسيس مجمع فقهي تحت مسمى (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية)، لوضع قواعد لحل مشاكل الأقليات الإسلامية من النواحي الدينية.

12- سافر إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2003م لإلقاء بحث في مؤتمر القاضي عبدالوهاب البغدادي تحت عنوان (السمات المميزة لرجال المدرسة المالكية في المدينة المنورة، وأثرها في المدارس اللاحقة)، وسافر مرة أخرى إلى دبي في نفس العام لشرح تصور الإمام مالك لقضية الخلع في الشريعة الإسلامية في لقاء على الهواء من خلال القناة الاقتصادية ضمن البرنامج الذي كانت تتبناه دار البحوث تحت عنوان (الضاربون في الأرض).

13- سافر إلى الكويت عام 2003 لتقييم البرنامج الذي تعده جامعة الكويت لوضع قواعد إنشاء درجة الدكتوراه في الفقه والأصول بكلية الشريعة والدرسات الإسلامية هناك.

14- سافر عام 2004م إلى كوبنهاجن عاصمة الدنمارك من أجل الاشتراك في أعمال مجمع فقهاء الشريعة الذي عقد هناك لأول مرة بعد تأسيسه.

15- سافر إلى نيويورك منتصف عام 2004 لإلقاء مجموعة بحوث في المؤتمر الذي كانت تنظمه جمعية الإيمان الإسلامية هناك.