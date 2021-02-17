جامعة أسيوط تستعد لطرح منصة إليكترونية حول فيروس كورونا

استقبلت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء الفريق المكلف بإنشاء المنصة الإليكترونية لرسم بيانات عن فترة انتشار فيروس كورونا داخل المحافظة ، وعلى رأسهم الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور مروة حسين المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات بالكلية، وناقشت «غانم»، الخطوات الفعلية التي تم الانتهاء منها، والخطوات الجاري تنفيذها وكذلك الخطوات القادمة وذلك تمهيداً لافتتاح المنصة وطرحها إلكترونياً فى القريب العاجل .

وحرصت الدكتورة مها غانم على الإشادة بجهود فريق عمل المنصة فى تجميع واستقبال البيانات وتنقيحها من مستشفيات العزل بأسيوط والتي تضم مستشفى الراجحى الجامعي، ومستشفيات وزارة الصحة والتي تضم مستشفى الصدر والحميات وابوتيج النموذجى وهو ما تم بالتنسيق مع أعضاء وحدة الترصد بالمستشفيات الجامعية وعلى رأسها الدكتورة أميمة الجبالى مديرة الوحدة ، حيث اكدت على أهمية تلك البيانات وضرورة مراجعتها بدقة من خلال برامج وعلوم البيانات والتى لها دور كبير فى تقديم صورة متكاملة عن خريطة فيروس كورونا فى فترة انتشاره.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بسرية بيانات المرضى أثناء مرحلة الرصد والتجميع ، كما أكدت على دعمها الكامل للفريق وحرصها على التعاون معهم لتسهيل حصولهم على البيانات المطلوبة وتذليل أية عقبات قد تواجههم إيمانا بأهمية هذا المشروع الذي يعد الأول على مستوى الجامعات المصرية .

و أوضحت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد أن محتويات المنصة تضم بيانات وإحصائيات المرضى والمتعافيين والمتوفيين بكورونا، كما أنها ستشتمل كذلك على جزء تفاعلى لاستقبال أسئلة المواطنين حول الفيروس، مستعرضة عدداً من المراحل التى انتهى منها الفريق ومنها تجميع أكثر من 2 مليون تويتة من موقع تويتر حول الجائحة والتي اسهمت فى تقديم عدداً من الموضوعات و المعلومات والبيانات عن الفيروس من مختلف الدول العربية وليس محافظة أسيوط فقد.

وحول المشكلات التى واجهت الفريق، أشارت إلى أنها تمحورت حول نقص بعض البيانات وفقد العديد منها أثناء عملية التجميع اليدوى ، معربة عن حرص مستشفى الراجحى الجامعى ومستشفيات الصحة على التعاون مع الفريق لسرعة استكمال البيانات وتجميعها، مؤكدة الانتهاء من المنصة بشكل كامل فى مايو المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط متابعته كافة خطوات مشروع الجامعة الجاري تنفيذه والمتعلق بإنشاء منصة إلكترونية، يعدها فريق من كلية الحسابات والمعلومات بالجامعة لرسم بيانات عن فترة انتشار فيروس كورونا داخل محافظة أسيوط، والتى من المقرر لها ان تضم عدداً من الإحصائيات والبيانات عن أعداد المصابين والمتعافيين وحالات الوفاة والتى تم تجميعها بالفعل بالتعاون مع المستشفيات المخصصة للعزل سواء التابعة للجامعة أو لوزارة الصحة.