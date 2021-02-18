أن يكون الأب بأحد السجون.. 8 شروط لالتحاق الأطفال بالمؤسسات الإيوائية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، على مستوى الجمهورية، تسع نحو 21 ألف و236 طفلا، لافتا إلى أن عدد الأطفال الفعليين بها 11 ألف و234 مستفيدا، بنسبة إشغال 65%.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات الإيوائية ​هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة، وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

شروط استقبال الأطفال بالمؤسسات الإيوائية:

ووضعت وزارة التضامن 8 شروطا لاستقبال الأطفال بالمؤسسات الإيوائية، كالتالي:

- ألا يقل السن عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 18 سنة.

- تقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية «مجهولي النسب والضال».

- أن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما، ويثبت من البحث الإجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.

- أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعا بأحد السجون بسبب الحكم عليه بالسجن، إذا ثبت من البحث الاجتماعي عدم توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.

- أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو ألام أو كليهما، بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل، ويثبت من البحث الاجتماعي حاجته إلى الرعاية الاجتماعية.

- ألا يكون قد صدر على الطفل حكما في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث.

- ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو المعدية.

- يجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحدى الشروط المشار إليها، مع عدم الإعسار المادي ،ومقدرة الأسرة على الإنفاق.

- يجب إستمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن 18 سنة، في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي، إلى أن يتخرج، وبشرط استمرار الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة، واجتيازه مراحل التعليم بنجاح.​