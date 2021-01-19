«التضامن» تنظم رحلات تعريفية بمعالم مصر لأبناء دور الأيتام

نظمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية.

التعاون مع القوات المسلحة والداخلية والأزهر والكنيسة

وأوضحت القباج فى بيان لها قبل قليل، أنّ ذلك تم بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، وأولى الرحلات التعريفية بدأت أمس الاثنين لعدد من المؤسسات الوطنية، استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، تحت إشراف اللواء الدكتور هبة أبوالعمايم مستشار الوزارة للرقابة والتفتيش.

اصطحاب 30 طفلا من دور الأيتام بعد تحفيز المتميزين

ولفتت وزيرة التضامن، إلى اصطحاب 30 طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علميا وسلوكيا.

واستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم بشأن تجربتهم وما شاهدونه في الرحلة، مؤكدة أهمية تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والأطفال.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب، مؤكدة حرصه بصفة خاصة على أبناء وبنات دور الأيتام، وأهمية قيم الانتماء وحب الوطن التي يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، ودعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.

تجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، إلى أنّه يتم العمل على تنفيذ برامج التأهيل لأبناء دور الرعاية، وإعادة دمجهم في المؤسسات، مشيرة إلى الاستمرار في تأهيل الأبناء تعليميا ومهنيا، إلى جانب تجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام، حيث توجد قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة، لتقديم الدعم الفني بتوفير أجهزة الحاسب الآلي والعرض الضوئي والطابعات والشبكات الداخلية.