برتوكول تعاون بين "الاتصالات" و"التضامن" بـ25 مليون لصالح دور الأيتام

شهد وزير الاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم اتفاقية التعاون بشأن تطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، وبلغت قيمة الاتفاقية 25 مليون جنيه، توفر من خلالها وزارة الاتصالات 150 قاعة تدريب داخل دور الأيتام.

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا، عمرو طلعت، إن الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي خطوة واثبة في مجال التعاون بين الوزارتين بالتوقيع على بروتوكول قيمته 25 مليون جنيه، بمقتضاه ستقوم وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتزويد 150 دار من رعاية الفتيات المسئولة عنها وزارة التضامن بصالات للحاسب الآلي، ويقترن بهذا تدريب الفتيات على مهارات المعلوماتية، وإلحقاهن بسوق العمل في المنظومات الرقمية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في تقرير بثته قناة "TEN"، إن هذا التعاون حلقة جديدة من التطوير المؤسسي والبشري الذي تنتهجه وزارة التضامن في الوقت الحالي وقد وجهت القيادة السياسية لتطوير مؤسسات الرعاية بالشكل الكافي لتقديم نقلة نوعية في هذا المؤسسات وتقديم كل الخدمات لتنميتهم فتيان وفتيات.