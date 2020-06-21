معا من أجل صحتنا.. حملة لحزب الحرية لتعقيم دور رعاية الأيتام

أطلق حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة "معا من أجل صحتنا" لتطهير وتعقيم دور رعاية الأيتام والشوارع والمنشآت العامة ومنازل الأهالي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس جمال عمرو، القيادي بالحزب، إنّ حملة الحزب بدأت اليوم من محافظة شمال سيناء في إطار الجهود المكثفة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وستنتشر على نطاق المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكد عمرو أنّ أولويات الحزب في الفترة المقبلة هي المواطن البسيط، وتوفير احتياجاته كافة، واستكمال تلقي الشكاوى من المواطنين ورفعها للأمانة العامة بالحزب لإرسالها إلى المسؤولين، ومواصلة نشر الوعي بين المواطنين خاصة فيما يحاك من مؤامرات وخطط ضد الدولة.