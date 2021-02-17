وزير الخارجية الباكستاني: نشكر مصر على دعمها.. وعلينا تعويض ما فاتنا

وجه وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لباكستان والدول النامية خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك وضوح لرؤية البلدين والسير قدما للعمل مستقبلا؛ إذ ستكون هناك اجتماعات ثنائية استشارية سنويا، يعقبها أخرى بين المفوضية المشتركة للمفاوضات.

ولفت «قريشي» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، وعرضه التلفزيون المصري، إلى أن الأخير وافق على زيارة باكستان، ولا بد على البلدين العمل معا، و«أود أن يكون هناك توقيعا لاتفاقيات بين البلدين تحدد الأدوات الخاصة لعلاقتنا المستقبلية وتعويض ما فاتنا في العقد الماضي».

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: «آمل أن تكون زيارتي لمصر البنية الأساسية وحجر الأساس في العلاقات الثنائية الأيام المقبلة، للتعاون في المجال الاقتصادي والدفاع والتعليم والتحديات التي تواجه كلا البلدين».

وتابع شاه محمود قريشي: «ناقشنا العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وكانت المناقشات مثمرة للغاية حول القضايا الإقليمية».