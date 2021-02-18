خطوات تسجيل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي استمارة الامتحانات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، للتشديدت على المدارس الثانوية بضرورة أن ينهي طلاب الصفين الأول والثاني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات في موعد غايته الأحد 21 فبراير الحالي.

وتقدّم «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها في مجال الأخبار التعليمية، خطوات تسجيل استمارة التقدم للاختبارات، وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

خطوات إنشاء بريد أوفيس 365

يشترط تفعيل البريد الالكتروني الخاص من أوفيس 365، وتجهيز صورة شخصية جديدة للطلاب بخلفية بيضاء.

إذا لم يكن لديك بريد، فيمكنك الدخول على صفحة التقدم للاختبارات واختيار إنشاء بريد إلكتروني جديد، وإنشاء حساب جديد.

سيطلب منك إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص بالطلب «بالنسبة لأولى ثانوي فالكود موجود في إيصال تسلم التابلت»، أما بالنسبة للصف الثاني فالكود هو الرمز الموجود في بداية البريد الإلكتروني الخاص بحساب بنك المعرفة، والضغط على «لست روبوت».

سيطلب منك إدخال رقم هاتف، وبريد الكتروني بديل، ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر البريد الخاص بك.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للاختبارات الثانوي العام

عند تسجيل طلاب الصف الأول والثاني لاستمارة التقدم لاختبارات نهاية العام، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

- اختيار تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

- يتطلب الأمر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالطالب عبر موقع مايكروسوفت، يتم تسجيل البريد وكلمة السر.

- تظهر صفحة البيانات والمعلومات، وسيتطلب منك الضغط على كلمة موافق.

- تظهر الصفحة التي تتطلب استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم، والكود والرقم القومي، وهي ستكون موجودة وفقا لبيانات الوزارة، لذا يجب أن تتأكد من تسجيل الاستمارة.

يجب التأكد من البيانات ثم الضغط على حفظ، إذا كنت تنوى تعديل أي بيانات في وقت لاحق، أو اعتمادها لإرسالها إلى الوزارة.

في حالة كان هناك خطأ في البيانات أو المعلومات بعد اعتماد الاستمارة، يتم إرسال شكوى للموقع الإلكتروني لاستقبال الشكوى، وسيتم الرد على الطالب خلال 72 ساعة، من هنــــا.