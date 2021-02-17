أمطار ثلجية بالدقهلية ونزح المياه من ملعب «بلقاس» و«الخيارية» بالجرادل

هطلت أمطار غزيرة علي محافظة الدقهلية، ظهر اليوم، وصلت إلى ثلجية في بعض المناطق، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح.

وفي ظل تلك الأحوال الجوية لعب فريق نادي «بلقاس» مباراته مع فريق «شباب الخيارية» في مباريات المجموعة التاسعة في دوري الدرجة الثالثة على ملعب عمال المنصورة .

واستخدم القائمون علي ملعب «عمال المنصورة» الجرادل والمساحات قبل بدء المباراة لإزاحة أكبر كمية من تجمعات مياه الأمطار قبل بدء مبارة نادي بلقاس وشباب الخيارية، ضمن مباريات الدرجة الثالثة المجموعة التاسعة، بعد إصرار حكم المباراة على لعب المباراة في ظل تلك الأجواء.

وأكد شهود العيان أن العمال نزلوا أرض الملعب قبل بداية المباراة ومعهم مساحات وجرادل قبل المباراة، وذلك لإزاحة أكبر كمية من تجمعات مياه الأمطار في الملعب، حتى يتمكن اللاعبين من بدء المباراة.

ومن جهة أخرى، واصلت مراكز ومدن وأحياء الدقهلية رفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقًا لخطة العمل المعدة مسبقًا للتدخل والتعامل مع الأزمات.

وقال المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حى غرب المنصورة، إنه مع إعلان درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها مدن المحافظة، تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، إضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولًا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أي تكدس للسيارات.