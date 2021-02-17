مؤهلات النجوم.. عمرو دياب «فوق متوسط» ويسرا لم تكمل دراستها

أثار المؤهل التعليمي للفنان محمد الشرنوبي، جدلا واسعا على السوشيال ميديا؛ إذ اتضح أنه حاصل على الإعدادية فقط، وفي التقرير التالي، نعرض أبرز مؤهلات النجوم:

- عمرو دياب حاصل على مؤهل فوق متوسط «معهد فني تجاري»، ثم التحق بأكاديمية الفنون لدراسة الموسيقى.

- يسرا لم تُكمل دراستها بعد الثانوية العامة، واتجهت إلى التمثيل لتحقق حلمها.

سعاد حسني لم تحصل على أي مؤهلات دراسية

- سعاد حسني لم تحصل على أي مؤهلات دراسية، لكنها تعلمت القراءة والكتابة بعد عملها في التمثيل.

- هياتم حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط، ولم تكمل تعليمها بعدها.

عادل إمام وسعيد صالح والسعدني تخرجوا في كلية الزراعة

- تخرج عدد كبير من الفنانين في كلية الزراعة منهم «سعيد صالح وعادل إمام وصلاح السعدني ودلال عبدالعزيز وسمير غانم».

- تخرجت داليا البحيري في كلية السياحة والفنادق، ثم اتجهت إلى التمثيل .

- حصل الكينج محمد منير على بكالوريوس الفنون التطبيقية، ثم اتجه إلى الغناء.

- حصل نور الشريف على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية.

- الفنان يحيي الفخراني حصل على بكالوريوس طب، ثم اتجه إلى التمثيل.

- تخرج الفنان أحمد حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الديكور.

- تخرج الفنان محمد حماقى في كلية التربية الموسيقية.

- تخرج الفنان حسن الرداد في كلية التجارة، وكان بمسرح الجامعة ثم اتجه إلى التمثيل .

- تخرج فى كلية الإعلام عدد من النجوم من أبرزهم «مصطفى شعبان ومنى زكى»، ثم اتجهوا إلى التمثيل .

قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن محمد الشرنوبي

أكدت نقابة المهن الموسيقية، إنها لا تضع مؤهل محدد على إثره يقبل الأعضاء من عدمه، ردا على تسرب مؤهل الفنان محمد الشرنوبي التعليمي، الذي اتضح فيه أنه حاصل على شهادة الإعدادية، وهي التي قدمها للنقابة.