متفوقا على عمرو دياب وحمزة نمرة.. رامي صبري «نمبر وان» على أنغامي

تصدر الفنان رامي صبري، قائمة توب تطبيق أنغامي اليومي للأغنيات الحديثة الأكثر استماعا بأغنيته الجديدة «عيونه لما قابلوني» التى طرحها أول أمس، احتفالا بعيد الحب، متفوقا فيها على أغنية «يا أنا يا لأ» للفنان عمرو دياب، وأغنية «فاضي شوية» لحمزة نمرة.

رامي صبري يتصدر تريند توب أنغامي

رامي صبري يطرح ثاني أغنياته لعام 2021

الأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، ويقدمها رامي صبري، احتفالًا مع جمهوره بعيد الحب، واحتلت التريند في 5 دول عربية خلال الساعات الماضية، وهي ثاني أغنياته لعام 2021 بعد أن كان طرح منذ أيام أغنية شطبنا.

وتقول كلمات الأغنية:

عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد

لاقيت كل أحلامي.. حقيقة باينة قدامي

حياتي بيه بقالها يجي ألف معنى جديد

حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين إيديه

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه

حبيبي أغلى منه مين؟ وألاقي زيه تاني فين

أنا بحس بفرحة واحنا قريبين

عيونه لما قابلوني.. نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد

كلامه بحر حنية.. غرامه فرحة وهدية

دا إحساس جديد عليا قبله معرفتوش

رقته نسمة من الجنة... ضحكته غنوة تتغنى

يا ترى إسمه إيه اللي بنا دا اللي مافهمتوش

حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين إيديه

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه

حبيبي أغلى منه مين.. وألاقي زيه تاني فين

أنا بحس بفرحة واحنا قريبين

عيونه لما قابلوني.. نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد