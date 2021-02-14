عمرو دياب ينشر صورة من إعلان عطره الجديد: الطرح خلال أيام

نشر الفنان الكبير عمرو دياب، صورة له عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن انتهاء تصوير إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسمه؛ والمقرر طرحه في الأسواق، خلال الأيام المقبلة.

عمرو دياب يطرح إعلانه خلال أيام مع طارق العريان

خطف دياب الأنظار في الصورة وهو يحتضن فتاة أخرى جديدة لم تظهر معه من قبل، وتظهر معه في الصورة أيضاً بطلة الإعلان الإعلامية إنجي كيوان التي كانت قد خطفت الأنظار، خلال الفترة الماضية، بعد أن ظهرت ودياب يحتضنها ويحملها على كتفيه.

ويشارك في الصورة أيضا عدد من أصدقاء دياب، ومعهم المنتج الفني لعمرو دياب وهو موسى عيسى، والمخرج طارق العريان المقرر أن يخرج الإعلان المزمن عرضه خلال أيام.

عمرو دياب يختار أغنية وأنا معاك لإعلانه

الإعلان سيكون على نغمات أغنية «وأنا معاك» إحدى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»

الأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ومن توزيع عادل حقي، وإنتاج شركة ناي، وطرحت ضمن أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ» منذ أيام في الأسواق، وتقول كلماتها:

النهارده يا حبيبي سيبلي نفسك

ده أنت عمري اللي عمري ما عيشته قبلك

أنت مني مش بإيدي ده غصب عني

أنت كلمة أحلى من كلمة بحبك

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان

أنت حالة من حالات العشق نادرة

أنت ماضي وأنت برضه حلم بكرة

كنت بحسب لما أحب هحب عادي

لما شفتك مين أنا مبقتش فارقة

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان