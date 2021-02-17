أشرف عبدالباقي ونجوم مسرحية «اللوكاندة» مع منى الشاذلي غدا «صور وفيديو»

يحل الفنان أشرف عبدالباقي، ضيفًا في حلقة جديدة من برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة CBC، بصحبة أبطال السيت كوم المسرحي الجديد «اللوكاندة»، وذلك في حلقة غد الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تعرض مسرحية «اللوكاندة» للمرة الأولى على شاشة قناة DMC، يوم الجمعة المقبل 19 فبراير.

وتتضمن حلقة برنامج «معكم» على شاشة cbc، مع فريق عمل مسرحية «اللوكاندة»، مسابقات وتحديات بين أبطال المسرحية بشكل كوميدي ساخر.

مسرحية «اللوكاندة» تجربة مختلفة

ويكشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن تفاصيل أول سيت كوم مسرحي يُذاع على شاشة التليفزيون من خلال قناة dmc.

وتعد مسرحية «اللوكاندة» تجربة مهمة ومختلفة، فضلًا عن أنه أول سيت كوم مسرحي يجري تقديمه بديكور ثابت وأبطال لا يتغيرون، بمشاركة العديد من الفنانين الذين تتغير أدوارهم حسب قصة العرض.

وسيتحدث الفنان دياب، عن دوره لأول مرة على خشبة المسرح من خلال مسرحية «اللوكاندة»، مُعربًا عن سعادته لوجوده بين هذا الفريق، وأن التجربة أضافت له الكثير.

أول سيت كوم على المسرح

مسرحية «اللوكاندة» بطولة أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، ويزو، دياب، إبرام سمير، أحمد الطماني، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، نورهان منصور، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام وشريف حسني.

مسرحية «اللوكاندة» من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي.

وكانت شبكة قنوات dmc، قد أعلنت عن عرض مسرحية «اللوكاندة»، في الثامنة مساءً كل يوم جمعة، ونشرت قناة dmc، عبر صفحتها على فيس بوك، برومو المسرحية الذي يحمل العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل.