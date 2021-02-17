الوطنية للصحافة تنظم دورة تدريبة لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، تنظيم دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك على مدار ثلاثة أيام، من الأحد 21 فبراير حتى الثلاثاء 23 من الشهر ذاته.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن هذه الدورة يأتي تنظيمها بعد اجتماع الشوربجي الأسبوع الماضي، مع ممثلين من أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين.

دورات تدريبية

وتابعت الهيئة في بيانها: «حيث أشادوا بالدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة ودورها الملحوظ في تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمؤسسات، وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم دورة تدريبية لهم لتعريفهم بدور الجمعية العمومية، والاختصاصات المنوطة بها طبقاً لأحكام القانون رقم 179 لسنة 2018، وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية، لمساعدتهم على ممارسة اختصاصاتهم، بما يحقق مصلحة المؤسسات الصحفية».

الجمعيات العمومية

وأكد الشوربجي، أن دور الجمعيات العمومية سيكون مهم ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أي مجال للتراخي أو التساهل.

وأكدت الوطنية للصحافة، أنه تجدر الإشارة إلى أن الهيئة «تهتم اهتماماً كبيراً بالتدريب، حيث نظمت حتى الآن، ما يزيد عن 45 دورة تدريبية للصحفيين والإداريين والعمال» بحسب تعبيرها.

وبدأت أمس الثلاثاء 16 فبراير 2021، فعاليات الدورة التدريبية لنواب مديري العموم بالمؤسسات على مدار 9 أيام، كما بدأت دورات لغة إنجليزية بمستويات متعددة، بحسب ما أعنته الهيئة اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير الجاري يوم الأحد الماضي، وأكدت الهيئة ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.