«حديث الصباح».. حالة الطقس ومؤتمر وزيري الخارجية المصري والباكستاني

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما جرى تناوله ببرامج الـ«توك شو» الصباحية اليوم الثلاثاء، ضمن الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركزت أغلب البرامج على رصد تطورات حالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية، وحديث الصباح نرصده لكم كما يلي:

حالة عدم الاستقرار تنتهي الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة اليوم؛ إذ من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة ما بين 11 لـ12 درجة، بينما في الغد، ترتفع قليلا لتصل ما بين 15 لـ16 درجة، والتحسن يبدأ من يوم الجمعة.

ارتفاع الموج بالمتوسط وصل لـ6 أمتار

وأضافت إيمان شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن ارتفاع الموج بالبحر المتوسط في الإسكندرية والسواحل الشمالية، وصل لـ6 أمتار، نتيجة للرياح، مؤكدة: «الطقس في الإسكندرية صعب جدا، والموج خرج بره الشواطئ».

عاصفة في صحراء مطروح وشمال الصعيد

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن صحراء مطروح شهدت أمس، عاصفة، وكذلك بعض مناطق شمال الصعيد، متوقعة استمرارها اليوم، مشيرة إلى أن بعض المناطق شهدت تساقط الثلوج، مثل وسط سيناء وسانت كاترين، وأخرى شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد على السواحل الشمالية في مطروح والسلوم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة، موضحة أن البرد عبارة عن كرات ثلج عندما تتساقط على الأرض، تشبه حبات الثلوج.

سرعة الرياح على القاهرة 50 كم / الساعة

كما أجرت «شاكر» لقاءا مع ذات القناة، لاستعراض آخر تطورات حالة الطقس، حيث قالت إن البلاد تعرضت أمس، لنشاط للرياح، حيث وصلت سرعات الرياح لحوالي 60 كم / ساعة، ما أدى لاضطراب الحركة الملاحية على البحر المتوسط، بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر وصل من 3 لـ4 أمتار، وأغلقت المواني بسبب ارتفاع الأمواج والذي يستمر اليوم، كما أن الرياح أدى لزيادة الشعور ببرودة الطقس، موضحة أن القاهرة، تشهد سرعة للرياح مرتفعة، وتصل 50 كم/ ساعة، لافتة إلى أن المحافظة الساحلية تشهد أمطارا غزيرة رعدية مصحوبة بالبرد، الذي كسى الشوارع ليلا في مظهر أوروبي بامتياز.

نصائح بتأجيل السفر

من جانبه نصح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بتأجيل السفر على الطرق السريعة المؤدية للسواحل الشمالية قدر الإمكان، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، قائلا: «أجلوا سفركم لو مفيش ضرورة، الجو مش مستقر، مش عشان حوادث على الطرق، وفي كل الأحوال لابد من السير بهدوء وتجنب القيادة فترات الليل».

رياح مثيرة للأتربة بالمدن الجديدة

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، أن ذروة الطقس السيئ في القاهرة وشمال ووسط الصعيد يتمثل في انخفاض الحرارة ونشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة على الطرق السريعة والمكشوفة، خاصة المدن الجديدة.

جهود الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميون حسام الحداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «الإسكندرية تكثف أعمال مواجهة أمطار نوة الشمس الصغرى».

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

الرياح تسقط اللوحات الإعلانية بالإسكندرية

وقال اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في حديث للبرنامج ذاته إن المحافظة اتخذت الاستعدادات اللازمة بداية من أول أمس الاثنين، تحسبا للنوة قبل حدوثها بـ24 ساعة، إذ تنتشر الشركة بالعربات والبدالات بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بسبب توقعات النوة الحالية، مشيرًا إلى هبوب رياح شديدة أسقطت بعض لوحات الإعلانات وأجزاء من المنازل القديمة، لكن أجهزة المحافظة تتعامل بسرعة شديدة مع أي حدث على مدار الساعة.

مياه البحر تغرق 3 مناطق بالإسكندرية

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «صاحب هذه الأمطار اليوم، ارتفاعا لأمواج البحر، وخرجت المياه من البحر على الكورنيش في 3 أماكن، أمام حديقة الخالدين ومحطة الرمل وفي منطقة المنتزه وتحديدا أمام فندق وردة العصافرة».

الإسكندرية بدون أزمات مرورية

وأردف اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة لا تشهد أي مشكلة بمحاورها المرورية أو توقف لحركة مرورية أو أي عقبة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالاستعداد والتنسيق الكامل مع كل الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية.

الشعب المصري والباكستاني بينهما تاريخ من التضامن

عرض التلفزيون المصري وقائع المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والباكستاني شاه محمود قرشي، وذلك خلال زيارته اليوم للقاهرة، حيث قال «شكري»، إن الشعبين المصري والباكستاني بينهما تاريخ من التضامن، وكانت باكستان دائما ما تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية والمرتبطة بمصر، والأخيرة كانت في طليعة الدول التي تتعاون مع إسلام آباد، سواء في حركة عدم الانحياز أو مجموعة الـ 77 والصين، والإطار المتعدد، مضيفا: «لدينا مواقف متماثلة في دعم أهداف ومقاصد الدول النامية من أجل تحقيق الرفاهية لشعوبنا والسير قدما في الجهود التنموية».

توافق بين مصر وباكستان على الكثير من القضايا

وأضاف أنه تحدث في جولة المشاورات مع الوفد الباكستاني عن كيفية استعادة مجالات التعاون، وعقد دورات متلاحقة من اللقاءات على مستوى كبار المسؤولين والوزاري، وعقد اللجنة الوزارية المشتركة وتبادل الزيارات على مستوى القمة حتى نعيد العلاقة الخاصة التي تربط فيما بين الدولتين، وتوسيع رقعة التعاون بما يخدم المصالح التنموية، والتوافق فيما بين الدولتين حول الكثير من القضايا السياسية، سواء على الساحة الدولية أو الإقليمية.

مصر ستظل منخرطة بقوة في ليبيا

وأكد «شكري» أن مصر ستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبي، وليس لديها أي أطماع في ليبيا، مضيفا أنه سوف يجري التعاون بين البلدين في المجالات كافة، على أسس الاحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين، قامت بجهود متوالية لرعاية العملية السلمية في ليبيا ووقف إطلاق النار بها، مشيرا إلى أنها أولت اهتماما باستمرار ورعاية الجهود المرجوة لتحقيق الاستقرار والأمن في طرابلس.

«قرشي»: أشكر مصر على دعمها باكستان خلال جائحة كورونا

من جانبه وجه «قرشي» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر، لباكستان والدول النامية، خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك وضوحا لرؤية البلدين والسير قدما للعمل مستقبلا؛ إذ ستكون هناك اجتماعات ثنائية استشارية سنويا، يعقبها أخرى بين المفوضية المشتركة للمفاوضات.

وزير الخارجية الباكستاني: أود أن تكون زيارتي لمصر حجر أساس للتعاون

ولفت إلى أن وزير الخارجية المصري، وافق على زيارة باكستان، ولا بد على البلدين العمل معا، و«أود أن يكون هناك توقيعا لاتفاقيات بين البلدين تحدد الأدوات الخاصة لعلاقتنا المستقبلية وتعويض ما فاتنا في العقد الماضي»، متابعا: «آمل أن تكون زيارتي لمصر البنية الأساسية وحجر الأساس في العلاقات الثنائية الأيام المقبلة، للتعاون في المجال الاقتصادي والدفاع والتعليم والتحديات التي تواجه كلا البلدين».

«قرشي»: العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الزيارة

وأبدى انبهاره بالبنية التحتية ونظافة الشوارع في مصر، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الزيارة بمجرد الانتهاء منها، و«هذا ما حدث أيضا في بلادي حيث انتقلنا من كراتشي، لإسلام آباد، وأصبحت عاصمة جديدة ومحورا للأنشطة والمجالات كافة، وأتمنى تحقيق ذلك في مصر أيضا».

لن يفهم الإسلام أحد أفضل من المصريين

وأشار وزير الخارجية الباكستاني، إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، لافتا إلى أن التعليم الديني أمر مهم للدولة، ولن يفهم الإسلام أحد أفضل من المصريين، الذين يمتلكون حضارة كبيرة، موضحا أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات كثيرة سواء من المعرفة والثروات والخبرات العلمية والاقتصادية الكبيرة، وإفساح المجال لباكستان في مزيد من الاستثمارات.