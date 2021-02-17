نزوات صالح جمعة تفجر غضب زوجته: «آخرتها صوفينار»

خرجت بسنت عبد الحميد، زوجة صالح جمعة عن صمتها، تجاه إقحام اسمها في أزمات لاعب سيراميكا كيلوباترا والأهلي السابق المتكررة، رغم انفصالها عنه منذ عامين، حيث تعيش في منزل والدتها خارج مصر معظم الأوقات، رغم أنه لم يطلقها حتى الآن، على حد وصفها.

وأكدت أنها التزمت الصمت طوال السنوات الماضية، إلا أن الموضوع فاق الحد على المستويات، خاصةً بعد أزمة اللاعب مع الراقصة صوفينار الأخيرة.

وقالت بسنت في تصريحاتها لـ«الوطن سبورت»: «الجميع رأى كيف وقفت بجانب صالح في أزمته الأخيرة، ولكني لم أر أي تغيير إيجابي بعد ذلك في علاقتنا، أزمات متكررة وأجد اسمي مصحوباً بها وآخرها أزمة صوفينار».

وأضاف: «أريد أن أوضح أن ليس لي علاقة مطلقاً بأي أزمة تخص صالح، وهناك حساب على الانستجرام ينتحل شخصيتي وليس لي علاقة به أيضاً، واتخذت الإجراءات القانونية ضد الحساب الذي ينتحل شخصيتي ويقول تصريحات على لساني».

وأكملت زوجة لاعب القلعة الحمراء السابق: «أنا طول الوقت ساكتة ومش بتكلم، وكل شوية ناس تكتب طليقة صالح أو زوجة صالح، أنا مليش أي علاقة بمشاكل صالح من قريب أو بعيد، أنا على ذمته لكن مش عايشة معاه بقالي سنتين».

وتابعت: أعيش معظم الوقت خارج مصر مع والدتي، حتى الأزمة الأخيرة اللي كنت معاه فيها كان بقالي 3 أسابيع بس في مصر وشوفته مرتين بس، وتعاملت بالأصول إني وقفت جنبه لما كان محتاجلي والموضوع انتهى».

وأوضحت: «أنا بقالي 5 سنين في مشاكل وكلام كتير وساكتة لكن حقيقي الموضوع زاد عن حده، وأتمنى اسمي ميتحطش في جملة مفيدة في أي مشاكل تخص صالح جمعة».

وكانت بسنت تحدثت عن أزمة زوجها مع صوفينار قائلة: «طلبت الطلاق أكثر من مرة، كما أنني رفعت قضية نفقة زوجية، بما أني ما زلت على ذمته، ولكني طلبت الطلاق مجدداً بعد أزمة صوفينار، التي لا أعرف الحقيقة، كل ما أعرفه أنني حزينة لما يحدث، عائلتي وأصدقائي الجميع أرسل لي بعد تلك الأزمة، وأتعجب أنه لم يخرج للدفاع عن نفسه».

واستطردت: «تحدثت معه بعد تلك الأزمة وقال لي أنها هي من راسلته في البداية وهو قام بالرد عليها بعد ذلك»، مضيفة: «غير منطقي أن تكون صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة، وحتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله كانت ستعرف بمنتهى السهولة».

وأكملت: «تعجبت أيضاً أنه لم يخرج للدفاع عن اسمه وسمعته إذا كانت هي من راسلته في البداية كما يقول، بالفعل أنا لا أعرف أين الحقيقة، ولا أعرف ماذا أقول ولكني حزينة لإقحام اسمي في كل مشكلة تخصه رغم انفصالي عنه وصمتي طوال الفترة الماضية».