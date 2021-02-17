هاتف محمول وبندقية يرشدان الشرطة عن أخطر مروجي الاستروكس بالقاهرة

«بندقية خرطوش وهاتف محمول».. هما كل ما عثرت عليه قوة أمنية داخل سيارة بمدينة السلام، هرب قائدها بعد اقتراب الشرطة، لكن هذه المضبوطات كانت بمثابة خيط أمسكت به أجهزة الأمن بالقاهرة، واستثمرت كل المعلومات التي توصلت لها، حتى تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من الإيقاع بأخطر تشكيل عصابي، تخصص في تصنيع مخدر الاستروكس وترويجه بالقاهرة، وكشفت التحقيقات والتحريات عن مفاجآت وحيل لجأ لها المتهمون لمباشرة نشاطهم بعيدا عن أعين الأمن.

سيارة في السلام

من هنا كانت البداية.. حيث لاحظت قوة أمنية من قسم شرطة السلام، هروب قائد سيارة أثناء اقترابهم منه، وبتفتيش السيارة عثرت القوة على بندقية خرطوش وطلقات ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

تحريات الشرطة: مروّج مخدرات

أمر اللواء سليم بتكوين فريق أمني لتحديد هوية قائد السيارة وإجراء تحريات حول نشاطه، حيث تبين أنه عاطل له معلومات جنائية من منطقة باب الشعرية، كما كشفت التحريات أن المتهم استقطب 5 متهمين آخرين، وشغّلهم فى نشاطه القائم على تصنيع وترويج مخدر الاستروكس بالقاهرة.

5 شقق بمدينة نصر

كشفت التحريات أيضا أن المتهم وباقي شركائه اتخذوا 5 شقق بمدينة نصر كأوكار لهم لتصنيع وتخزين وترويج مخدر الاستروكس.

ضبط 5 متهمين:

جرى التنسيق بين وحدات مباحث قسم أول مدينة نصر وباب الشعرية والسلام، وتم استهداف المتهمين، حيث تمكنت القوات من ضبط 5 متهمين فى منطقة باب الشعرية، ليس من بينهم قائد السيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة واتخاذها أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

استهداف شقق مدينة نصر

أرشد المتهمون عن أماكن الـ5 شقق بمدينة نصر، وبتفتيشها عُثر على 17 كيلو استروكس، و11 كيلو بودرة خام، و2 مطحنة، و4 موازين حساسة، و2 ماكينة عد نقود، ومبلغ مالي، كما ضبطت الشرطة سيارة، و3 دراجات نارية، أقر المتهمون أنهم يستخدمونها فى عملية النقل والترويج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الرئيسي الهارب.