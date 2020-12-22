تحولت حياتهم إلى النقيض.. قصة 3 شباب قتلوا بسبب تجارة المخدرات

فجأة تحولت حياتهم إلى النقيض.. إنهم ثلاثة شباب من قرية ميت أبو غالب بمحافظة دمياط اعتقدوا أن المكسب السريع هو الحل ووسيلتهم في ذلك بيع المخدرات فتعرفوا على أصدقاء السوء الذين أغووهم لتجارة المخدرات فكانت نهايتهم القتل على يد الشرطة.

وكما يقول «محمد .أ» أحد أهالى القرية «إن المتهمين «ع .ج» سبق وعمل قهوجي أما «ع.د» فقد عمل في تجارة الفاكهة، و«أ.ف» سائق توك توك جميعهم شباب صغير السن وأعمارهم لم تتجاوز الـ35 عاما وكانوا مقيمين سويا بغرفة أقاموها بعيدا عن أطراف القرية بعدما تعرفوا على أصدقاء السوء الذين كانوا سببا في تغير مسار حياتهم إلى الأسوء، وتحول مكان إقامتهم إلى عشة ووكر مخدرات كبير به أسلحة حيث ظهر ذلك عندما حدثت مواجهة بينهم وبين قوات الأمن أمس الإثنين، وتم تبادل إطلاق النيران ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الشرطة ولقى الثلاثة مصرعهم بينما فر عدد من أعوانهم.

ويضيف: «كانوا ماشين في حالهم عمرهم ما تطاولوا على حد أو أساؤوا لأحد لكن للأسف أصحاب السوء دمروهم و جعلوهم يمشوا في طريق أسود نهايته معلومة.. محدش متخيل شباب أعمارهم لا تتخطي الـ35 عاما وأصغرهم عمره 20 عاما يضيعوا نفسهم عشان الصنف إلى أن دخلوا في مواجهات مع الأمن خلال حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات انتهت باستشهاد أحد أفراد الشرطة و مصرع الثلاث شباب تجار المخدرات.

ويقول «أ. ع» أحد أهالى القرية قبل عام ونصف تقريبا بدأ حال هؤلاء الشباب يتبدل حيث أن أحدهم كان يعمل عامل بناء والآخر عاطل وأقاموا بداخل غرفة من «الكيب» وسط الأراضي الزراعية تبعد عن القرية 3 كيلو وكانوا يستقبلون بها زبائنهم من المتعاطين من خارج البلدة حيث كان المتعاطين دائما ما يتعرضون للمارة و كانت تخشى الفتيات والسيدات من الخروج ليلا بسببهم حتى لا يتعرضوا إليهن.

وأضاف: حينما هاجمت قوات الأمن و كرهم كان ملئ بـ«السلاح و المخدرات من بانجو و حشيش»

وحول نوعية الزبائن التي كانت تتردد عليهم يقول إن «زبائن هؤلاء الشباب كانوا يسيرون ليل نهار على الطريق وهو ما كان يسبب ذعر للمواطنين لكونهم مدمنين كما أن أحد هؤلاء الشباب المتاجرين في المخدرات كانت لديه مشاكل عائلية وكانت والدته منفصلة عن والده وأخر كان عاطل عن العمل منذ فترة و يتعاطى المخدرات».

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أكدت قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة «سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة» بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة «من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد»، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على«2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس- عدد 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – 1 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.