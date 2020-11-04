"وهم الثراء السريع".. تفاصيل ضبط طالب وعاطل بتهمة تجارة المخدرات

"إحنا مش عاوزين نشتغل.. نتاجر في المخدرات ونجيب فلوس كتير من غير تعب" كانت هذه فكرة عاطل لصديقه الطالب الجامعي للبحث عن الثراء السريع، تبين من التحريات أن المتهم الأول عاطل ولم يكمل تعليمه ووالده سبق اتهامه فى قضايا مخدرات، ألقي القبض عليه فى قضية مشاجرة وتسول منذ 3 سنوات.

وأوضحت التحريات أنه تعرف على صديقه الطالب من خلال التواجد على مقهى شعبي بوسط البلد، ونشأت بينهما علاقة صداقة تبادل خلال تلك الفترة، وأوضحت التحريات أن المتهم وصديقه اتفقا على ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع المواد المخدرة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات وحرر محضر وأخطرت النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات وإرساله إلى الطب الشرعي للتأكد من وجود مادة مخدرة فيها من عدمه، وأنكر المتهم الثاني طالب بالصف الثالث الجامعي الاتهامات الموجهة إليه وقررت النيابة عرضهم على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط عاطل وطالب بحوزتهم فودو وهيروين بالشرابية والزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 685 جراما، كمية من البودر المخدر وزنت 50 جراما - مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة"). كما تم ضبط طالب جامعي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 185 جراما - مبلغ مالى - سلاح نارى "فرد خرطوش ، 4 طلقات لذات العيار" - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.