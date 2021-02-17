السيطرة على حريق في شقة بقليوب بسبب ماس كهربائي

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة قليوب، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وبيان أسبابه، وطلب تحريات المباحث، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي.

تلقي اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد الراعي، بجوار قسم الشرطة القديم.

انتقلت الأجهزة المعنية والحماية المدنية إلى موقع الحريق، كما انتقل مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي شقق العقار.

وتبين احتراق بعض محتويات الشقة، من ضمنها جهاز تليفزيون وطاقم أنتريه، كما تبين سلامة باقي محتويات الشقة، وعدم تأثر باقي العقار بالحريق، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، أصيب أحد الأشخاص في حريق اندلع بمحطة وقود في منطقة بيجام بشبرا الخيمة، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق فور اندلاعه فجر اليوم، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح.