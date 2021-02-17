القليوبية تسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان سجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة؛ فيما سجلت 4 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس هي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها وكفر شكر ، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12899 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 965 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 807 حالات، وبنها 4022 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1294 حالة وغرب شبرا الخيمة 1254 حالة، وشبين القناطر 880 حالة، وطوخ 1665 حالة، قليوب 894، ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 741 حالات إصابة».

بينما أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها تعافى 4 أطفال من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أجريت لهم مسحتان متتاليتان على مدار يومين أثبتتا تعافيهم من الفيروس.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يوجد حاليا 3 أطفال، محجوزين بالعزل الداخلي بالمستشفى، ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تمام الشفاء، منوهًا بأن المستشفى استقبل بالأمس طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا، وجرى عزل الطفل منزليًا.

وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.