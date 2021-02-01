القليوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان، سجل مركزا القناطر الخيرية وبنها أعلى معدل للإصابة، بواقع 10 حالات جديدة لكلا منهما، جاء بعدهما في الترتيب مركز ومدينة قليوب بـ7 حالات، بينما لم تسجل 3 مدن أي إصابات، هي «غرب شبرا الخيمة، وقها، وكفر شكر»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12493 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 919 حالة، والعبور 190، والقناطر الخيرية 784، وبنها 3908، وشرق شبرا الخيمة 1259، وغرب شبرا الخيمة 1318، وشبين القناطر 863، وطوخ 1605، وقليوب841، وقها 74، وكفر شكر 732.

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، اليوم، وفاة 3 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم «عبدالله. م. ع»، 63 سنة، من أشمون بالمنوفية، و«سعيد. ع. ع»، 57 سنة، بنها، ونبوية إبراهيم عبدالشافي، 73 سنة، كفر العمار بطوخ.

وأعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل 31 حالة اشتباه إصابة بالفيروس، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ16 حالة منهم فقط، وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت أمنية خليفة أن المستشفى سجل اليوم حالتي وفاة لسيدة ومسن، كانا محجوزين بالعناية المركزة، مشيرة إلى أن جميع المرضى المحتجزين به، وعددهم 27، حالتهم مستقرة، ويتلقون العلاج.

فيما أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها، وفاة حالتين مصابين بكورونا داخل المستشفى، هما «صبحي. ع»، 73 سنة، من مدينة بنها، و«أحمد. ت. ع»، 64 سنة، من طوخ.