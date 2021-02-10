القليوبية تسجل 21 إصابة كورونا و5 وفيات في 24 ساعة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 17 حالة إصابة بين أبناء القليوبية، و4 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيان، فقد سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة، بواقع 9 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، وهي كفر شكر والعبور وشرق شبرا، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12 ألف و663 حالة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي أن المستشفى استقبل اليوم الأربعاء، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهم بالفيروس، وتم حجزهم بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى تستقبل الحالات الحرجة ذات الأعراض الشديدة، وأن عدد الحالات التي تخضع للعزل داخل المستشفى حالياً تبلغ 59 حالة، وأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، تسجيل 5 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، من بينهم طبيب عيون وسيدة، وقال المصدر إن مستشفى قها سجل 3 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالتين.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هم «حسن م. ع.»، 70 سنة، من مدينة القناطر الخيرية، و«أحمد ع. أ.»، 65 سنة، من قرية «طنان»، التابعة لمركز قليوب، والدكتور «محمد ص. م.»، اخصائي العيون، 60 سنة، من قرية «فرسيس»، التابعة لمركز بنها، أما المتوفيان بمستشفى كفر شكر المركزي هما: «حسن ع. س.»، 72 سنة، من قرية «الرملة»، التابعة لمركز بنها، و«نوال أ. م.»، 60 سنة، من قرية «الشموت»، التابعة لمركز بنها.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل، اليوم الأربعاء، 35 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، تم صرف علاج كورونا لـ15 منهم، مشيرةً إلى أن المستشفى محجوز به 28 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة، و12 آخرين بالقسم الداخلي، وأكدت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة.