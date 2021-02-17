جومانا مراد توزع هدايا على محاربات السرطان في مستشفى بهية «صور وفيديو»

حرصت الفنانة السورية جومانا مراد، على زيارة مؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ظهر اليوم الأربعاء، لدعم محاربات السرطان، وتفقدت جومانا مراد، المستشفى، بحضور ماجد حمدي عضو مجلس الأمناء في مؤسسة «بهية»، كما قامت بتوزيع بعض الهدايا العينية على محاربات السرطان، لرفع روحهن المعنوية، ودعمهن في مقاومة وتحدي المرض.

وأعربت جومانا، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لمؤسسة بهية، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة، لما لمسته من روح إيجابية بين محاربات السرطان، مُشددة على أهمية تواجد الفنانين ومشاهير المجتمع في الأعمال الخيرية.

فيروس كورونا

وكانت جومانا مراد، قد أعلنت تعافيها هي وأسرتها من فيروس كورونا، الشهر الماضي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «الحمد لله.. أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا.. أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض».

خيانة عهد

وعادت جومانا مراد، إلى الساحة الفنية العام الماضي، بعد غياب دام نحو 7 أعوام، وذلك من خلال مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا العمل.

مسلسل «خيانة عهد» دراما اجتماعية، تتناول قصة سيدة تتعرض للغدر والمؤامرات من أقرب الناس إليها، وتسعى طوال الحلقات لإنقاذ أسرتها بكل الطرق الممكنة، لتكتشف أنها تحارب في جميع الجبهات بمفردها.

مسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي والعدل جروب.