عاجل.. حريق هائل في ممر «أمان» بالسيدة زينب
كتب:
عمرو حسني
06:59 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
حريق السيدة زينب
وقع حريق هائل في ممر أمان في منطقة السيدة زينب وسط موجة طقس تشهدها القاهرة ومختلف المحافظات المصرية بدأت أمس الثلاثاء، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد، بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فيما سارعت قوات الإطفاء في الحضور لمقر الحريق الهائل، وأطفئت النيران التي لم تؤد إلى خسائر في الأرواح، أو أي إصابات للأشخاص، حيث اقتصرت الخسائر على أشياء مادية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق في منطقة السيدة زينب، الذي وقع منذ أقل من ساعة قبل وصول قوات الحماية المدنية التي تحركت سريعا، واستخدمت سيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق، خوفا من امتداده إلى مناطق أخرى.