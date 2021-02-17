«أولياء أمور مصر»: الشهادة الإعدادية الأكثر تضررا من قرارات الوزير

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن أكثر السنوات تحفظا من قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة، هم طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك بسبب سعي الكثير من هؤلاء الطلاب لتحصيل الدروس، وخضعوا للدروس الخصوصية قبل وبعد بدء العام الدراسي: «الأهالي تكبدت ضغط مادي ونفسي كبير، وفي الآخر الوزارة قالت لهم، هنمتحنكم في الآخر لترمين مع بعض، وهو محتوى كمي علمي كبير».

في السنوات السابقة لجائحة فيروس كورونا كانت تضع الوزارة بعضا من أجزاء المناهج التعليمية للاطلاع فقط

وأضافت «الحزاوي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان من المفترض تخفيف المناهج التعليمية على الطلاب خاصة طلاب الشهادة الإعدادية، حيث أنه وفي السنوات السابقة لجائحة فيروس كورونا كانت تضع الوزارة بعضا من أجزاء المناهج التعليمية للاطلاع فقط وليس للامتحان.

من الضروري طرح بعضا من النماذج الاسترشادية للامتحانات التي ستقوم الوزارة بامتحان الطلاب بها

وأوضحت أنه من الضروري، طرح بعضا من النماذج الاسترشادية للامتحانات التي ستقوم الوزارة بامتحان الطلاب بها، حتى يكونوا متدربين على ذلك الأمر، قبل خوضهم للامتحانات التي ستجرى خلال الفترة المقبلة.

التواصل بين الطلاب والمدرسين في الفصول المدرسية له عظيم الأثر لإيصال المعلومة

وأكدت أن الطلاب وأولياء الأمور، في حاجة ماسة إلى التدريب بشكل دائم ومستمر على منظومة التعليم عن بعد الجديدة، حيث أن التواصل فيما بين الطلاب والمدرسين في الفصول المدرسية له عظيم الأثر في إيصال المعلومات للطلاب وكذا مراقبتهم، وهو الأمر الذي لن يحدث بهذا النوع من التعليم.