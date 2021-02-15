قرارات ينتظرها طلاب الجامعات قبل انطلاق الترم الثاني

ترقب وترصد يسيطر على طلاب الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة والمعاهد العليا، وذلك انتظارا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بحد أقصى السبت، ومن المنتظر أن يناقش المجلس الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وكذلك وضع خريطة الحضور اليومي للطلاب، فضلا عن متابعة استعدادت الامتحانات التيرم الأول.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم أنه من المتوقع أن يناقش المجلس، قرار تعويض الفترة الزمنية المستقطعة في امتحانات التيرم الأول ومد الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه يمكن تعويضها بمدة زمنية للتيرم الثاني لا تقل عن أسبوعين.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نظام الدراسة بالفصل الدراسي الزمني، ستكون وفقا للنظام الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات للعام الجاري وهو نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي الحضوري والتعليم عن بعد، لافتة إلى أنه نظام الحضور سيكون أيضا بنفس نظام الحضور في التيرم الأول من حيث تقاسم الطلاب إلى مجموعات بحيث تتراوح نسبة الحضور والتعليم أون لاين 50%، مؤكدا أنه سيتم دراسة التوسع من نظام التعليم عن بعد والاعتماد على المنصات التعليمية بشكل أكبر.

المجلس الأعلى يبحث سيناريوهات الفصل الدراسي الثاني

وتابعت المصادر ، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيدرس خلال الاجتماعات المقبلة الخاصة به، جميع السيناريوهات و التقارير الصادرة بشأن الوضع الوبائي، وبناء عليه يتم وضع الخطط والاستراتيجيات التي تناسب جميع المراحل، لافتا إلى أن موقف الدراسة والامتحانات مرتبط بالمستجدات والوضع الوبائي وما يتم رصدها على أرض الواقع، مؤكدا أن الهدف الرئيسي الأعلى للجامعات هو تحقيق الهدف المرجو وهو استكمال الخريطة التعليمة على أكمل وجه بما لا يؤثر على جودة التعليم المصري.

وناشدت المصادر الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق تجاه مروجي الشائعات، مؤكدة أن المحافظة على صحة وسلامة الجميع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.