بريد الوطن.. مسلسل الاختيار ودور الدراما الجادة

الدراما المصرية جزء لا يتجزأ من الإعلام فى الآونة الأخيرة، بدأت تأخذ مساراً مختلفاً عما سبق، فالكل الآن يسعى لإنتاج دراما مثل دراما زمان، والتى ترسخ فى وجدان شبابنا القيم النبيلة والأخلاق السامية، وأيضاً وجدنا مسلسلات ترسخ فى وجدانهم الانتماء للوطن.

فشاهدنا مسلسل «الاختيار» الذى رصد كيف يضحى أبناء مصر وشهداء الجيش والشرطة بالغالى والنفيس فى سبيل تطهير الأرض الغالية، واقتلاع جذور الإرهاب منها، وسيتضح هذا أكثر من خلال الجزء الثانى الذى سيوضح أكثر كيف يعيش هؤلاء، وكيف يضحون بحياتهم الشخصية فى سبيل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وألا يكون فيها خائن أو خسيس، والذى أتمنى أن يكون على مستوى الجزء الأول، بل وأحسن.

أيضاً ما جعلنى أتفاءل بمستقبل مشرق للدراما المصرية هو إنتاج مسلسل ضخم يتناول حقبة تاريخية لمصرنا الحبيبة، مأخوذة عن قصة «كفاح طيبة» لأديب «نوبل» نجيب محفوظ، هى من مصر الفرعونية التى لم نعاصرها، فهذا هو الدور الذى من المفترض أن تقوم به الدراما المصرية، وهو التعريف بما لم نعرف عنه سوى أقل القليل، وتعليمنا من الدروس الحياتية ما لم نتعلمه فى حياتنا..

فكم نتمنى المزيد من تلك المسلسلات، كم نتمنى المزيد من المسلسلات الدينية التى نتعلم منها الأخلاق الكريمة والسامية التى نرسخها فى أولادنا، وننتج جيلاً جديداً ينفع مستقبله ووطنه.

ياسمين مجدى عبده

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