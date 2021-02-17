باحثة بجامعة بنسلفانيا: اكتشفنا علاجا لتآكل الغضاريف سيغير العالم

قالت الدكتورة فادية كمال، الباحثة في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، التي نشرت دراسة مؤخرا، حول أمل جديد لمرضى تآكل الغضاريف، إن أسباب المرض ما زالت غير معروفة بنسبة 100%، والخلية داخل الغضروف تتغير من الحالة الطبيعية إلى غير الطبيعية، وهم اكتشفوا إنزيما مهما، يلعب دورا مهما في تآكل الغضروف، وهذا الإنزيم وجدوه لدى من يعانون ألم الغضروف، وتآكله.

استخدام عقار مضاد للاكتئاب

وأضافت «كمال» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الأربعاء، أنهم يستخدمون حاليا عقارًا مضادًا للاكتئاب، وهذا يمكن أن يقلل من تآكل المفاصل والغضاريف، والنتائج المبهرة أن العقار لم يعالج التآكل فقط، ولكنه أعاد الخلايا إلى وضعها الطبيعي، وصارت تبني الغضروف المحيط بها.

نجاح التجارب الأولى

وتابعت الباحثة في جامعة بنسلفانيا، أن التجربة كانت على جزءين، أولهما الحيوانات، وثانيهما التجارب على أجزاء من الغضاريف التي أخذوها من مرضى أجروا بعض العمليات الجراحية، ووجدوا نتائج جيدة، ومن المقرر أن يبدأون النتائج السريرية على البشر قريبا.

نصيحة إلى المرضى حاليا

ونصحت المرضى بعدم استخدام هذه الأدوية حاليا، والانتظار لحين الانتهاء من التجارب السريرية، ثم يبدأون في استخدامها، مشددة على أن البحث نتيجة الكثير من المجهود للفريق الذي يعمل عليه، وليس بمفردها، وهو من سوف يغير العالم.

متزوجة من رجل مصري

وكشفت أنها متزوجة ولديها بنتان، موضحة أن زوجها مصري والتقت معه باليابان، وهو باحث في أمراض العظام، ولديه الكثير من الأبحاث الناجحة، وقدمت نصيحة إلى السيدات والفتيات وقالت: «ابحثن عمن يدعكمن»، مشددة على أن زوجها يقدم لها الكثير من الدعم في حياتها المهنية والعملية.