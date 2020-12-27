برنامج منى الشاذلي عن بيج رامي: «مقولناش إنه عاوز نص مليون جنيه"

نفى برنامج «معكم» والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة «Cbc»، ما تردد على مدار الساعات الماضية عن وقوع مفاوضات مع البيج رامي، للظهور في إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأصدر القائمين على البرنامج بيانا صحفياً، بشأن ما أثير من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «تم تداول أخبار كاذبة، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري بيج رامي، وينفي البرنامج قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق».

وتابع البيان أن: «علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة.. كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي».

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بمحاولة منى الشاذلي لاستضافة بيج رامي، إلا أنه طلب نصف مليون جنيه مقابل الظهور الإعلامي، مما أبدت رفضها التام لضخامة المبلغ، ما جعلها تفصح عن الأجر عبر «السوشيال ميديا» بشأن إثارة غضب جمهوره تجاهه.

يذكر أن أسماء مصطفى، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»،. كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البوست ده أرجو بجد يكون فى مضمونه كرسالة لما تكون نجم أو بطل رياضى كبير ونحب تحتفى بيك وولاد بلدك يدعموك ويفرحوا بنجاحك بلاش تحول نفسك كسلعة ظهورك بثمن.. أنا معاك أنك تعبت على نفسك وحقك تحصد بس فى قنوات مش هتكسب من وراك حاجة فلما تطلب مقابل الظهور تقريبا ما يعادل أجور جميع العاملين فيها وجايز أكثر مش ببقى عارفة أرد صراحة بزعل من ناس مثلا ظهروا فى مؤتمرات وبلدهم دعمتهم أول ما يعمل شوية علاقات تلاقى مكتب ومدير مكتب وتعاقد والبوست بثمن شئ موسف بس عموما حضرة البطل روح للى يدفع اكثر إحنا غلابة مش معانا ٥٠٠ ألف جنية ولا بندفع للضيوف شكرا شكرا نورت مصر».

وفي وقت لاحق، كتبت اسماء مصطفى: «بما إن الهجوم لسة مستمر وتحول لقضية رأي عام وأهم من كورونا وباقي الأزمات ووصل الأمر لاتهام في مهنيتي أحب أضيف الآتي:- مش أنا الوحيدة اللي أعلنت إنه طلب نص مليون جنيه، في خبر متداول جدا بنفس المضمون منسوب لبرنامجين كبار حبوا يستضيفوا البطل نفسه وبرضو طلب نفس المبلغ.. الأهم في البوست بتاعي أنا مقلتش اسمه ومكنتش كتباه أصلا عشان يبق خبر ولا لأنى بقلل من حقه ونجوميته وبطولته وحقه يطلب لو كان قصدى النشر كنت بعته للزملاء الصحفيين ينشروه على طول ومن غير اسمي».

وتابعت: «أنا كتبت البوست على بروفايلى الشخصى عشان أطرح قضية المغالاة في الأجور وأن البطل كان لازم يستعين بحد عارف أسعار القنوات المصرية ايه قبل ما يحط تسعيرة ثابتة.. اللي بيقولوا انتوا مش بتدفعوا للفنانين، يا سيدي في قنوات بتدفع بس على الأقل اللي متأكدة منه أن معظمهم حاليا في القنوات المصرية موصلوش للرقم ده وفيما يتعلق بينا لا بندفع ولا بنكسب».

وتساءلت: « هل كوني عبرت عن دهشتي من المغالاة في الأجر يستدعي توصلني رسايل وعيد وغلاسة وإن الى عملته مش هيعدي على خير ، هو خلاص الكلام بقى مقابله التهديد؟ هل اللي بيتوعدوا دول فعلا تبع الكابتن زي ما قالوا في الانبوكس، اتمنى تكون الاجابة لا».