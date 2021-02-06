فيديو.. منى الشاذلي تمازح عمرو وهبة: «بس يا لذيذ»

مازحت الإعلامية منى الشاذلي، ضيفها الفنان عمرو وهبة، أثناء استضافته في برنامجه «معكم»، وقالت له: «بس يا لذيذ» في إشارة إلى اسم الروبوت الذي أدى دوره في مسلسل «في بيتنا روبوت».

وكانت الإعلامية تشيد بالفنانة ليلى أحمد زاهر، وأداءها في المسلسل، ليقاطعها «وهبة»، قائلا: «عادية والله»، لترد عليه: «بس يا لذيذ».

وقالت «زاهر»، في لقائها مع برنامج «معكم»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، إن بطولة المسلسل كانت مفاجئة بالنسبة لها، معربة عن شكرها للفنان هشام جمال الذي قدم لها هذه الفرصة.

سبب اختيار ليلى أحمد زاهر للدور

وأضافت: «أول مرة أعمل حاجة زي دي، وأخد الفرصة دي، وأنا لما قريت الورق كنت أضحك كثيرا، وكلهم بيحبوني أوي».

من جانبه، كشف «هشام جمال» عن سبب اختياره للفنانة ليلى أحمد زاهر، لتكون بطلة المسلسل أمامه، موضحا أنهم كان لديهم تحدي وهو أن الدور يتحدث عن اثنين حديثي الزواج، وبالتالي كانوا يحتاجون إلى شخصية لا تبدو أكبر منه في السن، وفي نفس الوقت تكون لديها كاريزما، وممثلة شاطرة، ومن هنا جاءت فكرة ترشيحها للدور.

سبب اختيار اسم «لذيذ»

وأوضح «جمال»، أن الفنان عمرو وهبة هو الذي اختار اسم «لذيذ»، و«زومبا»، ليتم إطلاقهما على شخصيتي الروبوت في المسلسل.

وعلق «وهبة» قائلا: «عشان الناس لما هتيجي تقارن هتقولي يا لذيذ.. فكدة هتبقى تمام.. وأمنت نفسي».

التحضير للشخصية

وأكد أنه تعب كثيرا في التحضير لشخصية الروبوت في المسلسل، لأنه اضطر أن يحلق ذقنه كل يوم، إضافة إلى أنه كان يرغب في أن تصل الفكرة للجمهور وبالتالي اضطر أن يتحرك مثل الإنسان الآلي، ما عرضه خلال تصوير بعض المشاهد إلى مواقف صعبة.